Nechce, aby krachl i tento vztah: Jak se Taťána Makarenko snaží udržet si novou lásku?

Taťána s přítelme Martinem Foto: archiv T. Makarenko

„Jsem teď jiná než předtím. Mám víc času, rozhodně se věnuji partnerovi víc než předtím. Například víc vařím,“ uvedla v rozhovoru modelka na prezentaci dobrot veganské kuchyně.

„Přítel má restaurace a často si objednáváme jídlo od nás. Zároveň ale teď ráda vařím. Zdokonaluju se v tom, co jsem předtím tolik neuměla. Při přípravě vlastního jídla si můžu vyzkoušet něco nového, můžu použít do jídla to, co máme rádi,“ říká Taťána Makarenko. ■