Slepé střevo jí sice vyoperovali, ale přivezla si nechtěný suvenýr: Míša a Roman Tomešovi mají podruhé covid

Roman a Míša Tomešovi podruhé chytli koronavirus Michaela Feuereislová

Tomešová o tom informovala, když se jí fanoušci ptali, jak si vede právě po operaci slepého střeva. "Rekonvalescence jako taková by probíhala dobře, kdybych si přímo z nemocnice neodnesla danajský dar," napsala.

"My poprvé, v tom říjnu, měli jenom pozitivní testy a nebylo nám nic. Teď je to tedy se vší parádou," řekla Super.cz Míša. "Chvilku to vypadá, že už to bude dobrý, a pak nastoupí horečky. Je to nepředvídatelné," svěřila.

Zvládat k tomu musejí i dva malé kluky. "Děti jsou naštěstí negativní. Schytali jsme to jen my dva. A nám se to s Romčou střídá a vždycky je někomu líp," krčí rameny, že se to prostě nějak dát musí.

A v seriálech Slunečná a Sestřičky, kde její muž i ona hrají, prostě musejí zatím trošku přepracovat natáčení plán, než budou oba zdraví. ■