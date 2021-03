Platina jí úplně zničila vlasy! Absolonová nyní šokuje: Chci jít dohola jako Sinéad O'Connor

Monika Absolonová Super.cz

"Řeším, jestli to ještě ostříháme. Vždycky jsem chtěla být jako Sinéad O'Connor. Já bych hrozně chtěla dohola. Kdy jindy než teď. Třeba budete poslední, kdo mě měl s vlasama na obraze," řekla Super.cz Absolonová.

"Je to možný. Šla bych do toho. Kdybych byla hubená, tak už jsem to udělala v říjnu. Teď jsem zjistila, že vlasy nepotřebuju. Na co?!" dodala s úsměvem Monika, která za poslední rok prošla proměnou několikrát.

Nejdříve zkrátila vlasy na mikádo a nechala se odbarvit na platinu, poté si nechala vlasy ještě ostříhat nakrátko. "Můžu si svoje nápady uskutečnit. Nenatáčím, nemám role," vysvětluje.

"Vždycky jsem to chtěla a nikdy jsem na to neměla odvahu. Chtěla jsem vždycky bílé vlasy a chtěla jsem jít dohola. Dva sny, na které jsem neměla koule. Moje kadeřnice mi řekla, že mi nikdy neodbarví vlasy na bílou. Když jsem se v září nechala ostříhat na mikádo, tak jsem ji ukecala. Stejně jsem byla doma, nezpívala jsem, tak mě obarvila. Ideální to sice nebylo, ale měla jsem z toho hroznou radost. Že jsem byla jiná," usmívá se.

"V lednu jsem pak měla online vystoupení a s kadeřnicí jsme se rozhodly vlasy ještě více ostříhat. Odcházela jsem s patkou a krátkýma vlasama. A hrozně mě to baví. Teď mi to odrostlo a nevím, co s tím, kadeřnice přijde v pátek, tak uvidíme, jestli to neoholíme," překvapuje.

Přiznává, že bílá blond jí vlasy pořádně zničila. "Ta bílá tomu dala hroznej kotel. Jsem ráda, že jsem nezpívala. jinak bych měla vlasy úplně upadaný. Hrozně to vlasy narušilo. Už bych do toho nešla. Vlasy to fakt zničilo. Konce mám úplně ztenčené. Chudinky jsou úplně jetý," dodala Absolonová. ■