Po narození dcery se opět vrací do práce: Berenika Kohoutová se objeví v osmé řadě Tváře

Berenika Kohoutová Foto: archiv TV Nova

Herečka už má za sebou natáčení prvního dílu. „Bylo to přesně, jak jsem říkala, pár vteřin před výstupem šílená tréma a zatmění, ale nějak jsme to zvládli. Každopádně myslím, že jsme si to hodně užili,“ svěřila se herečka, která se do práce vrací po mateřské dovolené, na které byla s dcerou Lolou.

Berenika mimo jiné svěřila, že je velmi spokojená s výběrem moderátorů. „Ondru si moc dobře pamatuju, je to velký profík a Aleše mám moc ráda, toho beru jako takový opatrovnický element,“ řekla Kohoutová.

Vedle ní se do show vrací také herec a zpěvák Roman Vojtek (48). „Já vlastně ani nevím, jestli se mi dělají lépe ženy, nebo muži. V druhé řadě jsem často ztvárňoval ženy, myslím, že to bylo celkem čtyřikrát. Dělal jsem je vždycky rád. Ono je to těžké v tom, že se to nesmí úplně přehánět, aby z toho nebyla úplná travesty show. Je to zkrátka a dobře vždycky výzva,“ míní herec.

V porotě nové řady vedle Evy Burešové a Marka Lambory usedne ostřílený porotce Jakub Kohák, kterému snad nikdy nedojde humor. Mezi soutěžícími se objeví Hanka Holišová a Vojta Drahokoupill, Petr Rychlý, Jitka Boho, Iva Pazderková, David Gránský, Marta Jandová a Albert Černý. ■