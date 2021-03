Pár dní po registraci už má očkování za sebou: S hvězdou Ulice jsme byli na vakcíně proti covidu

Jaroslava Obermaierová Michaela Feuereislová

Je to pár dní, co se herečka Jaroslava Obermaierová (74) registrovala na vakcínu proti covidu. Nemocí si prošla v loňském roce, naštěstí s lehčím průběhem. Když přišla možnost jít na očkování, protože již spadá do skupiny obyvatel 70+, neváhala ani vteřinu. Redakce Super.cz hvězdu seriálu Ulice na očkování dokonce doprovodila.