Monika Absolonová před třemi měsíci prodělala koronavirus. Dodnes nemá čich a zhoršil se jí zrak

Monika Absolonová Super.cz

"Nezpochybňuju covid, sama jsem ho prodělala. Měla jsem lehký průběh, ale dodnes necítím a zhoršil se mi zrak. Hodně. Nevidím na blízko," řekla Super.cz Absolonová. "Je to ale nic proti některým kamarádům, kteří měli horší formu. Můj strejda měl těžký průběh, padají mu chuchvalce vlasů, spolužák leží na kyslíku v nemocnici. Nemám moc ráda popírače, mrzí mě to. Je mi líto lékařů," doplnila Absolonová.

Z covidu má velký respekt. Právě proto, že kolem sebe má přátele, kteří doslova bojují o život. "Covid není horší chřipka. Zasahuje to buněčnou imunitu. Nikdo neví, jestli někdo bude mít dobrý, nebo špatný průběh," vysvětluje.

I když s řadou rozhodnutí vlády nesouhlasí, snaží se vše dodržovat. "Situace dobrá není, ale nesmí nás to položit. Strach je horší než hlad. Snažím se nebát. Snažím se obklopovat pozitivními věcmi a lidmi. Když budeme všichni všechno dodržovat, tak se to zlepší," apeluje na lidi, kteří opatření nedodržují.

Monika je s výjimkou léta už rok bez práce. "Pro mě je práce koníčkem, potřebuju to. Mám zpěv i jako určitý způsob psychoterapie. Tohle je na prd. Snažím se nepřipouštět si to. Občas mám online koncert pro firmy. Je to hezký nápad, ale je to pro mě velmi stresující. Na koncertě obvykle lidé reagují, tady zpíváš do kamery. Nikdo nereaguje, netleská. Je to hodně divný pocit," dodala Absolonová. ■