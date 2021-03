Dvě lásky Ladislava Trojana se staly ženami dvou slavných mužů: Václava Havla a Miloše Formana

Ladislav Trojan s manželkou Olgou Michaela Feuereislová

„Svým způsobem se mi přenos líbil, protože nebylo zbytí. Ale celkový ráz Lvi neměli, když se konali bez publika,“ řekl Super.cz nejmladší z dynastie Potůčkovic rodiny ze seriálu Tři chlapi v chalupě. Ocenil výkon Josefa, jako léčitele Jana Mikoláška zamlada, který mu nepřišel nějak mládežnický, ale působil na něj vyzrále. „Nemyslete si, že se chci chlubit. Mám svoje děti, vnuky i snachy rád. Ivanovu harmonickou rodinu obdivuju, že všechno zvládají, i když mají čtyři děti.“

Ladislav Trojan s manželkou již prodělali očkování proti Covidu 19, druhou dávku absolvovali minulý týden. „Zatímco já nepociťoval obtíže, žena měla problémy. Nebyla úplně ve formě. Bolelo ji tělo,“ řekl nám.

Herec se těší na otevření divadel. Ve svém posledním angažmá v Divadle Na Fidlovačce do jeho zavření hráli v představení Sugar (Někdo to rád horké) s Dalimilem Klapkou dva milionáře na vozíku, kteří žijí v ústavu.

„Dívám se na zprávy, nejsem taková citlivka. Sice mě to rozčiluje, je to špatné, ale chci být v obraze,“ říká o současné situaci. A přiznal, že měl štěstí na bezva ženskou, se kterou žije neskutečných 62 let! Zároveň pro Super.cz s úsměvem zavzpomínal na dvě předešlé ženy.

První láskou byla Olga Šplíchalová, věcná, praktická dívka, s osobitým humorem, s níž rád chodil do kavárny Slavie. Tam se však seznámila s Václavem Havlem, kterého si později vzala.

Horší šrám na duši mu způsobila mladičká Jana Brejchová, která k němu lehce vzhlížela. Zpočátku bral jejich vztah s rezervou, časem se zamiloval. Jenže ona mu jednoho dne řekla, že už se nebudou scházet. Poznala režiséra Miloše Formana. A tak dvě lásky Ladislava Trojana skončily v náručí později slavných mužů. ■