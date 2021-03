Když brala, nedával ji ani Warhol. Po matce Judy zdědila talent i sklony k závislosti: Hvězdná Liza Minnelli slaví!

Liza Minnelli Profimedia.cz

Liza Minnelli se narodila před 75 lety herečce Judy Garland (✝47) a režisérovi Vincentu Minnellimu (✝83). Poprvé si zahrála ve filmu už jako čtrnáctiměsíční miminko, a sice v muzikálu In The Good Old Summertime. Hvězdná kariéra jí tak byla prakticky předepsaná.