V Ulici je jako Franta od 17 let otcem. Co dělá a čím se baví jeho představitel Matyáš Valenta?

Matyáš Valenta letos končí studium na vysoké škole. Foto: Milan Malíček, Právo

Ještě před Ulicí, kde Valenta účinkuje už 15 roků, se objevoval v seriálu Redakce. Rozkošně neposedného spratka, bratra Vojty Kotka, si zahrál v komedii Rafťáci Karla Janáka z roku 2006. „Z Rafťáků a Maharalu – Tajemství talismanu, ze stejného roku, mám jen takové okrajové vzpomínky, různé střípky,“ řekl Super.cz student Filozofické fakulty UK, oboru filmová věda, který zanedlouho vysokou školu dokončí.

Zatímco jeho seriálová postava se stala velmi brzy otcem, již v sedmnácti letech, on se do zakládání rodiny nehrne. A co si o tak brzkém otcovství myslí? „V takovém věku může být člověk jen těžko připravený nést zodpovědnost za dítě, většinou v sedmnácti nemá ani kompletní zodpovědnost sám za sebe. Na druhou stranu ale věřím, že se to dá zvládnout. Zvlášť s rodinou, jakou má Franta.“

Matyáš rád zkouší nové věci, během pandemie začal trénovat na bubny a také se učil šachové strategie. „Mým nejdlouhodobějším koníčkem je ale asi Dungeons and dragons, což je hra postavená na vyprávění improvizovaných příběhů. Hraje se pomocí jednoduchých pravidel, pár kostek, tužky a papíru. Různé způsoby vyprávění příběhů mě provázejí jak v práci, tak ve škole i ve volném čase.“

Postupem let kromě televize a filmu sbíral herecké zkušenosti třeba v Divadle na Vinohradech, Švandově divadle, ABC či Rokoku, kde jeho poslední rolí byl chlapec Lipka v Želarech. Zkoušení na divadelních prknech považuje za časově hodně náročné. I když divadlo má rád. Párkrát si zkusil i dabing. Ovšem tuto profesi bere za těžkou disciplínu.

„Nemám formální herecké vzdělání a tenhle handicap mi stojí v cestě. Nejde jen o to se trefit postavě do úst, ale ještě k tomu něco hlasově zahrát, což je pro mě skutečně obtížné,“ řekl Super.cz. Jedním dechem dodal, že ho naopak těší načítání audioknížek. Má za sebou tři, dvě od Petry Soukupové.

Ve filmovém přehledu se uvádí, že prokázal pohybové nadání v roztančeném spotu Novamba. Zajímalo nás, jestli by přijal nabídku do taneční soutěže.

„Bylo to vidět? Jednalo se jenom o televizní spot, fakticky snad jen jedinou figuru, nejsem si jistý, že bych to nazval tancem. Tanec je jedna z věcí, které mi opravdu nejdou. S klidem v duši můžu říct, že bych se taneční soutěže ani show nezúčastnil. Jednoduše proto, že bych si tam asi přišel nepatřičně. Tyhle pořady mají být ukázkou talentu a v tomhle ohledu bych neměl moc co předvést,“ dodal se smíchem Matyáš Valenta, kterého nejvíc ze všech vyzkoušených profesí baví dramaturgie. ■