Nahý Dušek v krabici i sex s obézní ženou: Syn Karla Svobody (✝68) s manželkou natáčejí šílený film

První záběry z filmu Mstitel

Podle tvůrčího dua je to film pro svobodné duše. Přes veškerou šílenost, je Mstitel o snech, o naději a o tom, že život je naprosto nevyzpytatelný. A i když máte pocit, že už hůř nemůže být, tak může.

„Scénář filmu je velmi svobodomyslný, ale zároveň i křehký. Existuje velký rozdíl mezi hulvátstvím a bohémstvím. Je velkou ironií osudu, že film o herci, který ztratí práci, půjde do kin právě v době, kdy se to týká celé branže,“ říká producent a kameraman filmu Petr Klein Svoboda. „Není to film z jednoho večírku, chystali jsme ho poctivě a dlouho. Ale chtěli jsme ho mít co nejvíce nespoutaný, ničemu se nebránit, a hlavně jsme ho chtěli mít tak zábavný, jak to jen jde,“ doplnil.

Podle režisérky a scenáristky Lucie Klein Svoboda by měl film divákovi odlehčit od tíhy reality. „Nejvíc mě potěšilo, že při pracovní projekci pro herce jsem viděla spokojenost, Milan Šteindler mi řekl, že jediná vada filmu je, že ho neudělal on. Tuším ale, že konzervativnějšího diváka film asi zvedne ze židle,“ míní.

„Takové filmy, kdy divák dostane pěstí do obličeje, jsou občas potřeba,“ uzavírá jeden z herců Jaroslav Dušek.

Ve snímku, který nemá naprosto žádné hranice žánru ani vkusu, hrají Daniel Fischer, Jaroslav Dušek, Hana Vagnerová, Milan Šteindler, Pavla Tomicová, Ivan Franěk, Lukáš Pavlásek nebo Petr Čtvrtníček. Mstitel vznikal téměř čtyři roky, natáčel se v průběhu loňského roku, během jara probíhají dokončovací práce a do kin by měl zamířit ještě letos. Tvůrci teď zveřejňují první záběry. ■