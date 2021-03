Tady bydlí tanečník Jan Onder: Se svou půvabnou přítelkyní ze StarDance může v mezonetovém bytě i tančit

Jan Onder a Natálie Otáhalová ukázali, jak bydlí.

„Bydlím tady asi čtyři roky a myslím, že to není byt do konce života a časem si pořídím třeba něco většího. Jsem tady ale spokojený a cítím se tady dobře,“ svěřil se Super.cz Jan Onder, který se svou přítelkyní a kolegyní ze StarDance Natálií Otáhalovou obývá mezonetový byt v pražských Nuslích.

„Je tady ložnice a velký obyvák s kuchyní a předsíň, tak bych si časem chtěl udělat vestavěnou skříň. Obyvák mě baví, protože je velký, můžeme tady tancovat a natáčet,“ prozradil nám Honza, který si na Youtube založil Onder TV a natáčí kurzy tance pro nejmenší.

Přestože tráví se svou partnerkou doma nyní spousty času, k ponorce moc nedochází. „My se nehádáme, spíš někdy někomu něco vadí. Já jsem klasický chlap, který někde pohodí oblečení a Natálka je typická žena, tak to po mně uklízí a někdy jí to vadí,“ řekl tanečník. Práci o domácnost mají s přítelkyní rozloženou a střídají se i v kuchyni.

„Musím říct, že Honza čas od času jde vařit a vaří speciality, není to o tom, že by to byl jenom můj prostor, ale asi tam trávím víc času,“ prozradila půvabná tanečnice, kterou si můžete pamatovat z poslední řady StarDance, kde tančila po boku Matouše Rumla. „Natálka je typická hospodyňka, nabízí jídlo a furt se o mě stará,“ dodal zamilovaný Jan Onder. ■