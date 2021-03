Adele má vyhráno. Exmanželovi nemusí platit výživné

Adele Profimedia.cz

Co se týče majetku, informace o tom, jak si jej rozdělili, zatím najevo nevyšly. S čím ovšem oba svorně souhlasili, byla péče o osmiletého syna Angela. Péči o něj budou sdílet a Adele nebude Koneckimu platit výživné na dítě ani žádné jiné. Oba se vzdali práva žádat o manželskou podporu. Podle spisu se budou snažit vyřešit jakékoliv problémy bez soudního sporu. Informace vyšly najevo poté, co je zveřejnila agentura Associated Press.

Změna příjmení u zpěvačky nenastane, i během manželství si nechala své rodné jméno Adele Adkins.

Se Simonem se rozešli v roce 2019, kdy zpěvačka požádala o rozvod. Ten byl soudcem finalizován minulý týden. ■