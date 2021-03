Moderátor Snídaně si dálky připomíná alespoň na talíři. A chce investovat do gastro podniku

Peroutka často vaří pro kamarády. Super.cz

„Mám rád Asii a taky indickou kuchyni. Rád pracuju s kokosovým mlékem, chilli papričkami a limetkou. Aby to bylo sladké, slané i pálivé,“ popsal Milan Super.cz svá oblíbená jídla. Ta zařazuje i do menu, která vaří pro své kamarády.

Pro zpěváka je přidanou hodnotou, když si může dát jídlo bez masa, byť není zapřisáhlý vegetarián ani vegan.

„Mám rád alternativy. Baví mě, že dneska můžeme zkoušet různé možnosti. Nemám ani nic proti tradičním surovinám. Zároveň netvrdím, že by jídlo bez masa nebylo jídlo. Chodím rád do vegetariánských jídelen, a dokonce chci do jedné takové restaurace investovat,“ dodal Peroutka. V současné situaci je to poměrně odvážný podnikatelský plán. ■