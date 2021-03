Nová deska bude rodinný podnik. Texty Peroutkovi psala maminka i babička, která zásobovala jazzovou legendu

Peroutka chystá novou desku. Super.cz

V tomto období se ale s některými profesemi těžko spolupracuje, což prý práci na desce komplikuje. Zároveň Milanovi chybí hlavní motiv, a to jsou koncerty před živým publikem. „Maličko člověku padá řemen, jelikož nemá diváky. Já si ale nestěžuju, neberu to jako nespravedlnost a křivdu. Situace je pro všechny stejná a musíme to brát tak, jak to je, a dělat všechno pro to, aby se situace zlepšila,“ uvedl Milan.

Na nové desce se objeví texty z pera zpěvákovy maminky Ivany a také babičky Aidy Brumovské (80), která byla dvorní textařkou jazzové legendy Evy Olmerové.

„S bráchou plánujeme ve studiu nahrát jednu věc, kterou babička otextovala, už v minulosti. Jsou to pár let staré věci, ale proč je neosvěžit. Chtěl bych naši tvorbu propojit,“ říká zpěvák. Nová deska bude takový rodinný podnik. „To je značka ideál,“ dodal Milan Peroutka. ■