Seriálová hvězda o drogové závislosti: Byla jsem prostě herečka, co nezvládala svou slávu

Kristen Johnston Profimedia.cz

„Jsem teď nejšťastnější, co jsem kdy byla, a to hlavně proto, že už neberu. Není větší peklo,“ popsala závislost v podcastu Heart of The Matter.

V sitkomu hrála Sally Solomon v letech 1996-2001. Přiznala, že na vrcholu slávy vypila i dvě lahve vína denně a polykala 10, 20, někdy i 30 prášků.

„Až zpětně jsem si uvědomila, že jsem deset let žila v naprosté panice. Bylo to prostě šílené. Nedokázala jsem se na nic dívat s nadhledem a jednoduše si říct, že jsou důležitější věci, kterými bych se měla zaobírat. Je to klišé, ale byla jsem prostě herečka, co nezvládala svou slávu.“

Johnston ráda vzpomíná na natáčení seriálu, ovšem když její pracovní den skončil, cítila se osamělá a izolovaná. „Bylo to jako žít v toxickém vztahu. Jako když jste závislí na partnerovi, který vás bije. Takhle to šlo čtyři roky a po Mimozemšťanech se to ještě zhoršilo. Pak se můj vztah s prášky ještě prohloubil,“ zavzpomínala.

Kristen se vzpamatovala, až když ji na silvestra před 14 lety hospitalizovali s vředem. „Všichni si užívali ohňostroj se svými blízkými, rodinou a přáteli, a nikdo si nedělal starosti, kdy si dá další prášek nebo další drink. To jsem nezažila dobrých 15 let,“ uvědomila si herečka a začala abstinovat. Od té doby je čistá. ■