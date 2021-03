První žena ho opustila kvůli režisérovi, druhá emigrovala. Štěstí lékař ze Slunečné našel s o 20 let mladší kosmetičkou

Václav Knop v pražském Divadle Na Maninách, kde by měli uvádět muzikál Robinson Crusoe. Michaela Feuereislová

Role lékaře Zdeňka, glosátora životních situací svojí rodiny a především snachy, je zábavná. Připouští, že se do dědka stylizuje a vzhledem k bílým vlasům a vousům, působí starší. Blízké mu je, že se s Danou Batulkovou, seriálovou snachou, a další postavou, kterou hraje David Prachař, zná z Divadla Komedie. Zatímco s Pavelkou se poznal už před desítkami let, kdy Knop začínal po studiích na DAMU v Karlových Varech.

Tam se i podruhé oženil. První pokus absolvoval v pouhých dvaceti letech. „Šlo o mladickou nerozvážnost, manželství nám vydrželo jen tři měsíce. Vzal jsem si Kateřinu Frýbovou, spolužačku z DAMU, která dělala pořad Cvičíš, cvičím, cvičíme, během něhož se zamilovala do režiséra a ode mě odešla,“ řekl Super.cz.

Ve Varech pojal za ženu lékařku, dceru gynekologa. Po dvou letech se jim v roce 1975 narodila holčička. V tom roce přecházel do Ústí nad Labem. V Činoherním studiu se sešla perfektní herecká parta – Heřmánek, Zedníček, Bartoška, později Töpfer, Rímský, Schmitzer. V Ústí navíc zoufale sháněli lékaře, takže manželka dostala skvělé místo i byt.

„Jenže se po čase rozhodla odejít z republiky, rozešli jsme se. S jedním doktorem emigrovala do Austrálie.“ Devítiletou dceru vzala s sebou. Ta vystudovala v Brisbane práva a ruštinu, dnes žije v Perthu, má dvanáctiletou dceru a desetiletého syna. Spojení navazují přes Skype a WhatsApp. „Vůbec se nebavíme o koronavirovém průšvihu a situaci v Austrálii, ale o soukromých věcech,“ řekl nám.

Se třetí ženou se poznal, když dostal nabídku do Národního divadla. Byla o dvacet let mladší, spolu mají syna Kryštofa. S ním teď spolupracuje v nahrávacím studiu, co má na své chalupě nedaleko Prahy. Tam jsme ho zastihli při sekání a uklízení dřeva. K povídání si dal pivko a cigaretu. Těm je věrný od dvanácti let!

Dabér majora Franka Burnse z kultovního seriálu M*A*S*H, který často dostával nabídky od zahraničních produkcí, protože se uměl naučit text anglicky i německy, nemá rád nečinnost. „Korona nějak všechno zdržuje, pořád musím čekat, potřeboval bych akci. Hlavně jsem systematický člověk, takže mě trápí, že si nemůžu nic naplánovat. Blíží se termín, kdy by se mělo něco dělat, a vždy se to odloží,“ řekl Super.cz.

Vzhledem k tomu, že má nakladatelství, které vydává audioknihy, přece jen se nenudí. Právě natáčí dětskou knížku pro nakladatelství Albatros. „Produkuju ji i režíruju, oni si řeknou představu, kdo by to měl namlouvat a já dotyčné seženu.“ Naposledy se ujal režie muzikálu Robinson Crusoe, který napsal Ivan Hubač, hudbu složil Zdeněk Hrubý, má ho uvádět pražské Divadlo Na Maninách, v hlavní roli s Danem Hůlkou.

Za sebou má úspěšnou režii muzikálu Noc na Karlštejně, který se hraje, kromě jmenovaného hradu, v různých lokacích. Loni v létě proběhlo 18 představení. „Pro letošek jich máme naplánováno 20, ale nikdo neví, co bude,“ řekl Super.cz.

Uspěl i coby hlasatel odjezdů a příjezdů vlaků na různých nádražích, dokonce když jeho hlášení na pražském Hlavním přestali vysílat, psalo se na internetu: Knop zpátky na Hlavák! Vloni také namluvil drážní hlášení o koronaviru. V Plzni má začít zkoušet americký muzikál Něco shnilého, který připravuje Lumír Olšovský, v něm hraje starého židovského producenta. Čeká netrpělivě na začátek zkoušek.

„Sněženky vyrazily, travička se pomalu probírá, jenže to přes noc všechno zase zmrzne,“ řekl nám Václav Knop, obyvatel pražské Kampy, kam se vrací, když natáčí v Praze. „Vylidněné centrum města je sice hezké, ale taky dost smutné. Člověk kontakt s ostatními potřebuje.“

