Pár dní po porodu už má 10 kilo dole: Zpěvačka Verony předvedla figuru po narození syna

Veronika Stýblová Foto: archiv V. Stýblové

Je to pár dní, co se zpěvačka skupiny Verona stala maminkou. Veronika Stýblová si svou novou životní roli naprosto užívá a malého Sebastiana se nemůže nabažit. Po jeho narození se novopečená maminkou pochlubila svou figurou a tím, že už má 10 kilo dole.

„Jsem velmi mile překvapená, protože v těhotenství jsem nabrala 20 kg a v porodnici jsem nechala 10 kilo. Ještě aby ne, když maličký měl 3 920 g,“ svěřila Super.cz s úsměvem maminka. „Je přede mnou samozřejmě ještě dlouhá cesta za vysněnou postavou, ale na to je času dost, teď je prioritní být dobrou maminkou pro našeho chlapečka,“ řekla zpěvačka, která si první dny se synem naprosto užívá.

„Je to úžasný pocit být v nové životní roli maminky. Jsem moc ráda, že už jsme doma, protože v době covidu nikdo nechce moc dlouhý čas trávit v nemocnici a už vůbec ne s malým miminkem. Oba s manželem si to neskutečně užíváme, i přesto, že víme, jak to občas bude náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ dodala zpěvačka. ■