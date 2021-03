Dan Bárta místo zpěvu píše a kreslí: Nejhorší existenční starosti nemáme, i když výdělky jsou bídné

Dan Bárta Super.cz

Se zpěvákem Danem Bártou (51) jsme probírali, jak zvládá rok, který opanovala pandemie a různá opatření, která mu znemožňují vystupovat. Prozradil, jak to mají doma s manželkou Eliškou a malým synem, kterému budou v červenci čtyři roky, i to, čím se teď vlastně živí, když nemůže vystupovat .

"Dokud byly otevřené školky, jakžtakž to šlo. Teď je to samozřejmě těžší. Ten podzim jsme nějak ubojovali a řekli jsme si, zhruba někdy v listopadu, že bude třeba najít nějaký nový stereotyp, abychom se z toho nezbláznili. Proto jsme se snažili doma střídat. Platí to pro všechny lidi, kteří to mají podobně - to znamená malé prtě bez dělby práce na krku a home office kombinovaný s mateřskou školkou," řekl Super.cz.

"Naštěstí se nám k tomu nepřidávají ty nejobyčejnější existenční starosti, které musejí dělat lidem v makovici strašný maglajz, protože je to opravdu dlouhé. Děláme, co můžeme," krčil rameny.

Řada muzikantů už si musela najít občanskou profesi, Bárta se stále věnuje umělecké tvorbě, i když v trochu jiném oboru. "Trošku se teď věnuju mluvenému slovu, sem tam skládám muziku, občas dělám grafiku a připravujeme knížku, atlas vážek Evropy, takového ekologického průvodce. Chystá se i velký atlas otakárků, který dělá jedno japonské vydavatelství, tak jim kreslím mapy," vypočítal.

"Co jsem se v mládí naučil, to teď jako když nacházím. Práce mám tedy dost, ale výdělek je bídný, ale co se dá dělat," nechce si stěžovat zpěvák.

Nás tedy zajímalo, kde můžeme slýchat jeho hlas, i když nikoli zpívající. "V dobách, kdy jsem byl ještě na světě sám, tak jsem procestoval kus světa a leccos si tam zažil a uvědomil. Takže píšu takové črty z těch cest a sám je také načítám. Je to na Českém rozhlasu Vltava, podcast Nevinnosti světa," upřesnil. ■