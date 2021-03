Po mrtvici se učila chodit i mluvit, na život nikdy nerezignovala. Ikona devadesátek slaví 63. narozeniny

Sharon Stone Foto: COLLECTION CHRISTOPHEL/Metro Goldwyn Mayer/C2 Pictures

Když Muhammad Ali potkal sedmnáctiletou Sharon Stone, řekl jejímu otci, dělníkovi z továrny: „Nemůžeš ji schovávat někde pod kamenem, její světlo září příliš jasně.“ Tehdy nejspíš ani netušil, jak blízko je pravdě.

Nezkrotný sex-appeal a nekonečně dlouhé nohy jsou charakteristickými znaky Sharon, nikoho tak nejspíš nepřekvapí, že začínala jako modelka. Ostatně i Arnold Schwarzenegger byl okouzlen její fyzickou zdatností při natáčení sci-fi Total Recall (1990). Přezdíval ji „Terminátorka“.

Scéna, kdy si dává nohu přes nohu v Základním instinktu (1992), se stala legendární a herečka s ní neměla sebemenší problém. Stejně jako z žádnou z poměrně explicitních sexuálních scén. Co jí dělalo větší potíž, bylo násilí.

Proslulá scéna s bodákem na led ji traumatizovala. Na plac si kvůli tomu přivedla nejlepší kamarádku jako oporu, která ji celou dobu rozveselovala a vyprávěla jí vtipy. Tvůrci také měli k ruce zdravotníky s kyslíkem.

S Michaelem Douglasem si příliš nesedla, ale nijak ji to netrápilo. Usoudila, že když spolu nevychází v soukromí, lépe vztah promítnou do svých postav. A nemýlila se. Ovšem šokovalo ji, jak ve výsledku film vypadal. Než došlo na premiéru, prý už zapomněla, jak intenzivní scény točila.

Navzdory hereckým úspěchům a oceněním například za film Casino Martina Scorseseho Sharon po čase přestala herecká kariéra uspokojovat a začala se věnovat aktivismu. Angažovala se v mnoha odvětvích, bojuje například za práva gayů, jezdí na mírová setkání po celém světě a v neposlední řadě podporuje výzkum AIDS, a to od dob, kdy bylo toto téma ještě tabu. Ostatně v roce 2013 byla za úsilí oceněna.

A o tom, že je bojovnice, není pochyb. Když bylo herečce 43 let, utrpěla mrtvici a krvácení do mozku. Lékaři to tehdy neviděli příliš nadějně, ale Sharon se nevzdala. Musela se znovu učit chodit, mluvit i psát. Je působivé, že to na ní není znát, ovšem také to nebyl jediný incident, při němž málem přišla o život. Skoro ji zabil blesk nebo v mládí šňůra na prádlo. ■