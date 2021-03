Osm let poté, co odešla z televize, ji budeme vídat všude: Jolana Voldánová se stala tváří obřího projektu

Jolana Voldánová Super.cz

Naposledy naživo uváděla filmovou přehlídku Febiofest, která jako jedna z posledních větších akcí proběhla loni v září. Moderátorka Jolana Voldánová (52) si ale přesto nemůže na práci úplně stěžovat, i když čtyřnásobnou držitelku ceny TýTý už osm let nevídáme na obrazovce České televize, kde naposledy uváděla Události.

"Občas se něco přesune do online světa, takže jsem tímhle způsobem moderovala třeba nějaké odborné konference. Ale vzhledem k tomu, jak jsem kontaktní člověk, který ty lidi potřebuje vidět, mluvit s nimi a nemít je jenom na té čočce kamery počítače, tak mi to hrozně chybí," řekla Super.cz na natáčení 7 pádů Honzy Dědka.

Právě proto nás zajímalo, zda nelituje toho, že se před lety rozloučila s televizní obrazovkou, protože její bývalí kolegové jsou stále vidět. "To máte samozřejmě pravdu, ale moje volba byla taková, jaká byla. Pořád si stojím za tím, že to bylo správné. I když člověk občas přemýšlí, co bude v tom profesním životě dělat," krčila rameny.

Teď si ale stěžovat nemůže. "Potkala mě dobrá nabídka, která se neodmítá. Na rok jsem se stala mediální tváří a mluvčí projektu Sčítání 2021, které nás čeká teď od 27. března. Je to pro mě úplná novinka. Nikdy jsem mluvčí dělat nechtěla, ale tenhle projekt mě baví včetně spolupráce se statistickým úřadem. Pohltilo mě to a docela se mi to líbí," uzavřela. ■