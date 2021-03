Má strach z viru a zavírá se doma: Komik Lukáš Pavlásek se věnuje psaní bláznivých knížek pro děti

Lukáš Pavlásek Super.cz

Když jsme se s komikem Lukášem Pavláskem (42) sešli, probrali jsme nejen jeho nový online stand-up pořad a plánování svatby, ale povídali jsme si i o jiných tématech. Třeba o knížkách, které píše, protože teď na to má času dost. Nechodí totiž téměř nikam, respektuje všechna nařízení.

"Normálně a racionálně si dávám pozor. Když už někam jdu, nosím přirozeně respirátor, jen na to natáčení jsem ho neměl, ale ve studiu jsem byl sám a všechno bylo protestované. Dávat si pozor je podle mě přirozené," řekl Super.cz, že nutkání jít ilegálně do restaurace nebo kadeřnictví nemá. Na účesu je to ostatně vidět.

Čas tráví Lukáš hlavně psaním. "Naposledy to byla knížka pro děti, která vyšla před Vánocemi. Jmenuje se Neuvěřitelně šílené příběhy. Jsou to nejbláznivější příběhy pro děti, co mě napadly. Je tam třeba o chlapečkovi, který se stal papouškem, psovi, který se stal ředitelem školy. Na konci každého příběhu jsou ještě otázky, kde ho může čtenář i dál rozvinout," vyprávěl.

"Teď píšu další dětskou knížku, takové volné pokračování, a jmenovat se bude Bláznivá škola. Budou to ty nejšílenější příběhy, které se mohou stát ve škole, třeba o šprtovi, co vyšprtal všechny učebnice, anebo o kuchařce, která vařila blivajzí polívku," mají se na co těšit nedočkaví čtenáři.

A jak Pavláska vůbec takové příběhy napadají? "Mě to napadá, protože mě to prostě baví. Já jsem odmala taková studnice nápadů a vydrželo mi to furt," nemá úplně konkrétní odpověď komik. ■