Režisér Vetřelce a Gladiátora spolupracuje s Lady Gaga: Takhle to pěvecké ikoně sekne v nové filmové roli

Lady Gaga a Adam Driver během natáčení filmu House of Gucci. Profimedia.cz

Tento film režíruje slavný Ridley Scott, který má na svědomí Vetřelce, Gladiátora, Marťana, Thelmu a Luisu, Amerického gangstera či Černý jestřáb sestřelen. Za čtyři z nich byl nominován na Oscara za nejlepší režii. Snímek s názvem House of Gucci se nyní natáčí v Itálii, odkud také pochází snímek, který sdílela zpěvačka a herečka na svém instagramovém profilu.

Spolu s Adamem Driverem, který hraje Maurizia Gucciho, se vyfotili v jednom z filmových kostýmů a snímkem jako by přenesli do doby devadesátek minulého století.

Patrizia Reggiani je bývalá manželka Maurizia, která byla odsouzena na 29 let vězení za objednávku vraždy exmanžela v roce 1995. Za vraždu tehdy zaplatila 300 tisíc eur (necelých 8 miliónů korun), a to deset let poté, co ji Maurizio opustil kvůli mladší ženě. Nechtěla se totiž dělit, kdyby náhodou došlo k další svatbě, a chtěla, aby její dcery dostaly, co si zaslouží. Ve vězení strávila 18 let a nyní pobírá vysoké výživné, které si se svým ex domluvila dva roky před jeho smrtí.

Ve filmu se mají také objevit herci Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston i Jeremy Irons. Film má být uveden 24. listopadu v USA. ■