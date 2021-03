4 filmy a seriál: Krásná herečka Veronika Khek Kubařová je po vítězství ve StarDance na roztrhání

Veronika Khek Kubařová Super.cz

"Ale pozor, nenechte se mýlit. V některých těch projektech mám jen malou roli, která tam jen nějak projde. Takže to vypadá jako permanentní nasazení, ale není to tak," objasnila Super.cz herečka.

Důvodů, proč se dostala do hledáčku filmařů, je hned několik. "Díky tomu, že kvůli pandemii nehraju v divadle a nemáme večer představení, tak nemusím nabídky kvůli tomu divadelnímu fermanu odmítat. Proto jsem mohla dělat víc věcí, i když teď už jsme v Dejvickém divadle zkoušet začali," začala s vysvětlováním Tereza.

"Víc se o mně ví i díky StarDance. Ale všichni herci víme, že v tom je taková sinusoida, tak to přijímám s pokorou," míní Veronika, která 10. ročník soutěže vyhrála spolu s tanečníkem Dominikem Vodičkou.

Na třetí důvod její vytíženosti jsme přišli my. Dost hereček v jejím věku je totiž buď těhotných, nebo mají čerstvě miminka. "To je pravda, možná, že jsem taková nouzovka," smála se Veronika.

Na to pochopitelně musela následovat otázka, zda se s manželem, režisérem Pavlem Khekem, s nímž se brali už před pěti lety, do současného baby boomu nehodlají také zapojit. "Časem určitě. Nehrotím to, že bych dávala kariéře přednost před dítětem, ale ani to, kdy má to miminko přijít," uzavřela. ■