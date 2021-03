Krásná plus size modelka z plavkového speciálu Sports Illustrated je těhotná

Hunter McGrady Profimedia.cz

Svého prvního potomka porodí manželovi Brianu Keysovi, který má už jednu dceru z předchozího vztahu. Hunter oznámila těhotenství snímkem, kde je její tělo zakryté jen bílou látkou. „Ze všech těch věcí, které jsem udělala nebo vytvořila, ty jsi to nejlepší. Nemohu se dočkat, až tě v létě přivítáme,“ napsala k fotce.

Mezi prvními gratulanty byla i další slavná plus size modelka Iskra Lawrence (30): „Ano, bohyně! Jsem tu, kdybys cokoliv potřebovala. Gratuluji.“

McGrady má celkem zábavnou historku o tom, jak se se svým manželem seznámila. Potkali se v roce 2016 v New Yorku poté, co ji Brian půl roku sledoval na Snapchatu a vymýšlel, jak ji pozvat na rande. Poslal jí prý něco vtipného a pozval na drink. „Řekla jsem mu, aby si mě přidal na Facebooku, řekněme si to upřímně, chtěla jsem vědět, jak vypadá. Přidal si mě a moje srdce se rozbušilo. Hned jsem si říkala, jak je krásný.“

Po roce randění ji požádal o ruku a v roce 2019 se vzali. ■