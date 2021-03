Kobzanová to dovolenkářům v pandemii řekla hezky od plic: Mějte ohled na ty, kterým umírají blízcí!

Kobzanová už nevydržela mlčet. Foto: archiv B. Rajské

Známá glosátorka se pozastavila nad chováním některých známých osobností, které zásobují sociální sítě několika příspěvky denně ze svých dovolených v zahraničí. „To chování lidí na sociálních sítích mi přijde někdy vážně zbytečné,“ řekla Super.cz Diana.

Kobzanová nekritizuje potřebu lidí z Česka odjet, tomu rozumí, nechápe ale, proč se tím lidé chlubí. Zvlášť v době, kdy je spousta těch, kteří doslova bojují o přežití. Nehledě na zdravotníky, kteří ve dne v noci pečují o nemocné a o delším volnu si mohou nechat jen zdát.

„Život nikdy neměřil všem stejně. Já nebudu obhajovat nás, co jsme z nějakýho důvodu měli kliku a mohli před tím vším utéct, protože jak říkám, život není spravedlivej. Dokonce rozumím, že vy, co žijete trvale v Česku, máte všeho po krk a můžete si dovolit na týden, dva vypadnout pryč, se prostě seberete a jedete,“ uvedla Kobzanová, která s rodinou právě pobývá v kanadském Montrealu.

„Nepochopím ale, proč musíte každý den, zase a znovu, sdílet 350 příspěvků a příběhů. Po flašce vína referovat, jak mácháte zadky v moři, žerete krevety, sdílíte fotky bez roušky s hashtagy: freedom, fuck covid, fuck vláda, jsme v tom s vámi, nedáme se, bude líp a podobné sračky. Je opravdu nutné všem ukázat, že na to máte? Je opravdu nutné těm, co se brodí po krk v problémech, ještě nakládat?“ ptá se Diana.

„Jsou lidé, kteří regulérně nevědí, co budou jíst v pátek. Proto vás prosím, buďte aspoň trochu soudní. Užijte si svoji dovolenou, ale mějte trochu ohled na ty, co nonstop dřou do krve ve špitálech, na ty, co jim umírají blízcí, a na ty, co nemají pomalu co dát na stůl. Tu svou covidovou dovolenou a deset druhů plavek si přece dokážete užít i bez potlesku a lajků na sociální síti,“ vzkázala modelka.

To, že svým vyjádřením možná vzbudí u někoho nevoli, Diana neřeší. „Teď jsem si říkala, že napíšu, že se nechci nikoho dotknout, abych si zbytečně nenadělala další nepřátele, ale víte co, ať se vás klidně dotknu. Je mi to fuk,“ dodala Kobzanová. ■