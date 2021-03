Jako bych se občas dusil, říká představitel Rona Weasleyho o natáčení Harryho Pottera. Za co se dodnes stydí?

Rupert Grint Profimedia.cz

„Byly časy, kdy mi připadalo, jako by mě to všechno dusilo. Bylo to náročné, protože to trvalo každý den po dobu deseti let. Byla to skvělá zkušenost. Báječná rodinná atmosféra při natáčení. Stejní lidé na place, se kterými jsem vyrostl. Ale občas jsem měl pocit, že bych také rád dělal něco jiného,“ prozradil představitel Rona v podcastu Daxe Sheparda.

Když s Ronem začínal, byly naplánovány pouze dva filmy a vyšly teprve čtyři knihy. Rychle si však uvědomil, jak stráví následujících 10 let.

„Bylo to nekonečné. Každý rok jsme se vraceli na stejný plac, se stejnými lidmi. Bylo to skvělé, miloval jsem to,“ připustil.

Grint celkem šokoval, když prozradil, že každý díl viděl pouze jednou. První si však nedávno pustil podruhé.

„Pořád je na to příliš brzy. Nemůžu se odpoutat, nezvládám tomu čelit. Ne že by to byl špatný zážitek, ale najednou jsem si uvědomoval svou tvář a sebe celého. Mám rád, když mohu zachytit okamžik a pak ho tak nechat a nevracet se k němu,“ dodal s tím, že největším trapasem jsou pro něj jeho filmové vlasy.

„Opravdu lituji svého účesu ve čtvrtém díle. Každý si asi prošel fází dlouhých vlasů. Tvůrcům se to líbilo, bylo to takové kouzelnické. Prožívali jsme zkrátka pubertu přímo před kamerami,“ dodal se smíchem. ■