Miss Kokešová sdílela fotky z Mexika a pořádně to schytala. Tohle jí lidé vzkazují

Karolína Kokešová Foto: Archiv K. Kokešové

Kritiku sklidila za to, že zatímco v Česku vládne tvrdý lockdown, ona cestuje po světě a sdílí to. A to se řadě jejích fanoušků nelíbí.

"Jak bezohledné vy, rádoby celebrity, jste. A jako stádo hloupých hus to dáváte najevo. Nikdo vám to nezávidí, spíš jste u mě hodně klesla, jako normálně myslící člověk nadále nemám důvod vás sledovat. Kdybyste tam tak chtěla zůstat s covidem, třeba by to všechny vyškolilo," zněla například jedna ze zpráv.

"Hlavně nám přivezte brazilskou mutaci, ať můžeme být zavření dalších pár měsíců. Zvracím," zněl další z kritických komentářů.

Další lidé to považují za výsměch těm, kteří teď cestovat nemohou, ať už z jakéhokoli důvodu.

Spousta fanoušků modelce dovolenou naopak přeje a Kokešové se zastává. A právě pro ně se nebála zveřejnit snímky v bikinách. Co si o tom myslíte vy? ■