Gigi Hadid se 5 měsíců po porodu vrátila na molo: Takhle jí to seklo vedle krásné Iriny a sestry Belly

Gigi Hadid Foto: Profimedia/Courtesy of Versace

Přehlídka se natáčela 1. března v Miláně a zveřejněna byla v pátek. To už se modelky dávno rozletěly do jiných koutů světa. Sestry Hadidovy se z Milána odebraly do Paříže, zatímco Irina zpět do New Yorku.

Gigi vypadala kouzelně, vynesla dva černé modely a jeden červený. Irina rovněž bodovala v černé, zatímco Belle tvůrci vybrali o něco pestřejší barvy.

Novopečená maminka Gigi nejspíš ocenila, že se po delší době zase mohla hodit do gala. „Někdy si ani neumyju obličej nebo několik dní nečešu vlasy. Takhle určitě nevypadám každý den, někdy se nelíčím celé týdny,“ přiznala v make-up tutorialu pro Vogue.

Je to více než rok, co modelka zjistila, že je těhotná. Přišla na to den před přehlídkou Toma Forda 7. února. Módní sezónu krátce nato překazila pandemie koronaviru. ■