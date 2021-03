Promlouvá skrz Archieho Diana? Z oblíbených slov syna Harryho a Meghan fanoušky mrazí

Harry s Meghan promluvili o synkovi Archiem. Profimedia.cz

Slzy, citové výlevy, dramatická prohlášení, ale také radost a nadšení. To vše mohli zažít diváci při sledování rozhovoru prince Harryho (36) a vévodkyně Meghan (39) s Oprah Winfrey. Hvězdný pár vypustil do světa pár „bomb“, ale také prozradil, že čekají holčičku, nebo jak se má jejich syn Archie.

Archiemu budou v květnu dva roky, a podle všeho se má čile k světu. Několik dní před očekávaným rozhovorem Harry prásknul moderátorovi Jamesi Cordenovi, že synovo první slovo bylo krokodýl. Nyní prozradili, co syn rád opakuje v poslední době.

„Pořád si něco jede, ale v posledních týdnech je to slovo hydratovat, což je trochu hysterické,“ smála se Meghan. „Ale kdykoliv někdo opouští dům, říká mu ´Jeď opatrně´,“ doplnil manželku Harry a dojal většinu diváků.

Fanoušci začali na sociálních sítích okamžitě debatovat, že to má jistě jakousi duchovní spojitost se smrtí Harryho matky, princezny Diany (✝36), která zahynula při autonehodě v Paříži 31. srpna 1997. Archie je pochopitelně příliš malý, než aby něco takového chápal, někteří však věří, že skrze batole tímto způsobem promlouvá Diana.

„Při ´jeď opatrně´ jsem úplně cítila Dianu,“ napsala sledující na Twitteru. „Z Archieho oblíbených slov mám husí kůži,“ přisadila další. „Cítil jsem to, Diana promlouvá skrze Archieho,“ rozvíjel teorie další fanoušek.

Vévoda také popsal, jak se synem tráví čas v jejich nové domovině. „Nejlepší je, že ho můžu strčit do sedačky na kole a projet se s ním, což je něco, co jsem jako malý nikdy dělat nemohl. Mává u toho ručičkami a užívá si to. A pořád něco žvatlá: ´Palmy, dům´, cokoliv,“ popsal dojatý tatínek. ■