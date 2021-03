Jedna z nejkrásnějších Češek přivedla na svět druhou dceru. Porod byl dramatický

Barbora Vida s dcerou Foto: archiv B. Vidy

"Měří padesát centimetrů a váží 3570 gramů. Narodila se 48 minut po půlnoci," prozradila Super.cz Barbora. Ona i miminko jsou v naprostém pořádku.

Porod byl ale velmi náročný. "Ztratila jsem hodně krve a malá měla dvakrát omotanou nožičku pupečníkem. Malá šla císařem, obě jsme ale v pořádku, za chvíli už jedeme domů. Je to jeden malý zázrak," dodala Barbora Vida, která by se už nyní nebránila třetímu potomkovi. "Třeba to není naposledy," dodala s úsměvem s tím, že by si další miminko přála. ■