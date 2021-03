Meghan se spojila s Oprah během vysílání rozhovoru: Na co se ptala a kolik na interview s Harrym vydělali?

Harry a Meghan během rozhovoru s Oprah Winfrey Foto: Profimedia/CBS

Ačkoliv za vysílací práva zaplatily stanice pořádné balíky peněz, hvězdná moderátorka ujistila veřejnost, že z rozhovoru nekápne Harrymu s Meghan ani cent.

„Než se do toho pustíme, chci, aby všem bylo jasné, že i když jsme sousedé, na ničem jsme se nedohodli. Nevíte, na co se budu ptát, není nic, na co bych se nemohla zeptat, a nikdo vám za rozhovor neplatí,“ dala na srozuměnou Winfrey hned v úvodu.

Americká stanice CBS, která koupila práva na odvysílání rozhovoru, údajně zaplatila částku pohybující se mezi 156 a 200 milióny korun. Britská ITV pak koupila práva za téměř 31 miliónů korun a australská Network 10 něco přes 12 miliónů. Je však důležité zmínit, že stanice vydělaly díky reklamám mnohonásobně víc, než za práva zaplatily.

Nejlépe je na tom samozřejmě Winfrey, kterou především Američané nyní hojně opěvují. Den po zveřejnění rozhovoru se objevila v dobré náladě v pořadu This Morning stanice CBS a prozradila, že ji během vysílání vévodkyně kontaktovala.

„Od rozhovoru jsem s nimi nemluvila, ale včera jsem dostala zprávu od Meghan. Ptala se, jak to jde. Pravděpodobně se pobavíme později,“ svěřila se moderátorka.

Není divu, že byla Meghan jako na trní, v rozhovoru mimo jiné promluvila o rasismu nebo myšlenkách na sebevraždu. Popsala vztah s královskou rodinou a s princem také práskli pohlaví očekávaného miminka. A zatímco Američané s párem sympatizují, Evropané, a především Britové, jsou víceméně pohoršení a hvězdnému páru rozhodně moc nefandí. ■