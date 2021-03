Kamila Nývltová si zoufá: Její kamarád už 3. týden leží kvůli covidu v umělém spánku v trutnovské nemocnici

Kamila Nývltová Super.cz

S Kamilou Nývltovou (31) jsme se sešli v trutnovské nemocnici, kde už 3. týden leží s těžkým průběhem covidu-19 její kamarád, zvukař Ivan. "Každý den čekáme, kdy už se to zlepší. Zatím se mu nechce vstávat, tak uvidíme," řekla Super.cz Kamila.

Zpěvačka se snaží podpořit zdravotníky aspoň tím, že jim napekla zákusky. Do nemocnice jich přivezla 300 kusů. "V sobotu jsem pekla, v neděli zdobila. V covidových centrech tady pracuje spousta zdravotníků a sestřiček a je to minimum, co pro ně můžu udělat," svěřila, když na Mezinárodní den žen krabice plné dortíků rozdávala.

"Dokonce mi jedna sestřička říkala, že i vůně mohou proniknout k člověku, který leží v umělém spánku. Tak mu tam možná talířek položí, aby cítil, že tady na něj všichni čekáme, aby se probudil," doufá Kamila.

Celkově se ale situace v okrese po uzávěře zlepšila. Své v tom podle ředitele trutnovské nemocnice sehrála i přítomnost policie, když se Trutnovsko spolu s dalšími dvěma okresy jako první uzavřelo.

"Myslím si, že lidi jsou už mnohem zodpovědnější, nosí roušky a respirátory na ulici, což je to nejmenší. A podle mě pomohlo i to, že sem lidi přestali cestovat na hory," myslí si zpěvačka.

Ta teď bydlí ve Rtyni v Podkrkonoší u rodičů a věnuje převážně pečení, mj. připravuje velikonoční krkonošské balíčky. Její přítel Pepa pracuje v covid pointu v Praze a vídají se jen sporadicky. ■