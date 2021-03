Křehká kráska. Připomeňte si, jak to Zlatě Adamovské slušelo jako mladičké dámě

Zlata Adamovská na archivním snímku z 80. let Profimedia.cz

Zlata Adamovská (62) patří mezi naše nejoblíbenější herečky. Stálice televizních obrazovek v úterý slaví narozeniny. I po šedesátce se udržuje ve formě a pořád jí to moc sluší. Coby lékařka Běla patřila k hlavním tvářím seriálu Ordinace v růžové zahradě, který po patnácti letech končí. Ten, kdo ji každý týden nesledoval na televizních obrazovkách, mohl ji v době necovidové vídat na prknech Divadla Studio DVA.

V televizních rolích se na televizních obrazovkách objevovala od 70. let. Už tehdy oslňovala svými půvaby, a proto byla často obsazována do rolí křehkých a naivních krásek. Když jí bylo 23 let, zahrála si po boku Jaroslavy Adamové, Luďka Munzara (✝85) či Josefa Vinkláře ve snímku Petřička. K rodinnému filmu složil hudbu její první tchán Vadim Petrov (✝88).

Následovaly další úspěšné filmy a seriály – popularitu přinesla Adamovské zejména role Elišky v Sanitce, ztvárnila jednu z princezen v pohádce Princ a Večernice a po boku Miloše Kopeckého se objevila jako sekretářka v populárním filmu Causa Králík.

Hrála také v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe a bezpočtu dalších televizních počinů. Z mnoha dalších pozdějších filmových příležitostí zmiňme například film Ženy v běhu.

Zlata Adamovská se vdávala brzy, ale s hudebníkem a manažerem Vadimem Petrovem (63) se už coby třiadvacetiletá rozváděla. V roce 1984 se vdala za publicistu Radka Johna, s nímž má dvě děti. Manželství se sice rozpadlo, ale Adamovská dlouho sama nezůstala. Nyní je osm let vdaná za herce Petra Štěpánka. ■