Slavná kriminálka Partie krásného dragouna: Co se nelíbilo Abrhámovi a jaké bylo tajemství rady Vacátka?

Josef Abrhám a Vladimír Menšík v kriminálce Partie krásného dragouna Foto: reprofoto Partie krásného dragouna

Všechno by mu nejspíš procházelo ještě hodně dlouho, nebýt vraždy bohaté soukromnice Zuzánkové z pražského předměstí. Rázem se totiž stává podezřelým číslo jedna, o čemž je skálopevně přesvědčen jeho nastávající tchán, libeňský policejní komisař Zdychynec (Vladimír Menšík). Vyšetřování se naštěstí ujme pražská mordparta s pány Boušem (Josef Vinklář) a Brůžkem (Josef Bláha) a v čele s radou Vacátkem (Jaroslav Marvan).

Na Televizi Seznam můžete 9. března sledovat další kriminální případ ze staré Prahy - Partii krásného dragouna, kterou podle knihy Jiřího Marka Hříšní lidé města pražského natočil v roce 1970 režisér Jiří Sequens.

Okouzlující Rudi

Fešácký Josef Abrhám se do role lamače dívčích srdcí hodil naprosto dokonale. A v uniformě mu to ohromně slušelo. Ve filmu byly navíc použity věrohodné stejnokroje, které byly propracovány do nejmenšího detailu – například jezdectvo skutečně nosilo žluté výložky.

Herec ale nebyl příliš nadšený, že jednu scénu bude muset točit také v podvlékačkách. Prý se snažil uprosit režiséra, aby mohl mít na sobě něco jiného, ale Sequens byl neoblomný.

V jiné scéně se měl zase fackovat s Vladimírem Menšíkem. Režisér oba herce požádal, aby nic nemarkýrovali a fackovali se opravdu. Padaly tedy skutečné rány a jistě byly dost bolestivé. Až scénu uvidíte, určitě s nimi budete soucítit.

Cholerický Zdychynec

Vladimír Menšík byl geniální improvizátor, vypravěč a bavič. Takže svými historkami bavil i lidi na place.

Do role cholerického komisaře se vžil a velmi autentické byly i jeho náběhy na infarkt a omdlévání s očima obrácenýma v sloup. A kouzelné byly i jeho „výslechy“: „Rudi, jenom mi řekněte jako muž muži, má to snad znamenat, že jste se včera dopustil něčeho, co bych neměl a ani bohdá nechtěl, jako váš bývalý nastávající tchán a policista, slyšet?“

Zdychyncovu manželku hrála Stella Zázvorková, jeho dceru (a jednu z mnoha Rudiho „snoubenek“) Helga Čočková. Obě herečky hrály matku s dcerou i v prvním dílu seriálu Hříšní lidé města pražského nazvaném Přísaha. Rozdíl byl jen v sociálních poměrech jejich postav.

Tajemství rady Vacátka

Jaroslav Marvan působil prý na své okolí nepřístupně. Ostatně, měl svou vlastní šatnu, kde o pauzách popíjel v poklidu červené vínko, a Menšíkovy historky ho nechávaly chladným. Jenže klamal tělem. Režisér později vyprávěl, že s kolegy slýchali od Marvana podivné cvakání. Herec měl totiž nové zuby, a právě ty ho prozradily, že se Menšíkovým vtipům směje. Takže to byl bručoun jen naoko. ■