Když je miluje, není co řešit: Chod domácnosti Tomáše Kluse se podřizuje slepicím. Jeho žena chce zase včely

Zpěvák Tomáš Klus (34) je velkým milovníkem slepic. Chová je už nějaký čas a nadšené jsou z nich prý i jeho tři děti. "Sedm a půl roku jsem do Tamary hustil, že bych si slepice moc přál. Jsem kluk víceméně z vesnice, tedy ne, že by Třinec byl vesnice, ale jezdil jsem dost často za babičkou a za dědou, kteří měli hospodářství. A já měl slepice vždycky rád," řekl Super.cz

"Hodně lidí si myslí, že jsou hloupé, ale to jsou tak fascinující ptáci. A já ptáky miluju. Dokonce jsme měli už tři kuřátka, která ale postupně odešla do slepičího nebe. Ale to nebylo úplně mojí vinou, byl to tragický osud a sousedovic kočky," svěřil, že ho v rámci chovatelství potkala i nepříjemná zkušenost.

Na své slepice si nenechá od nikoho jiného sáhnout a podřizuje se jim i chod domácnosti. "Jsou to moje slepice, takže se o ně starám já. Čistím jim to, vybírám vejce. Teď přes zimu to bylo ještě náročnější, protože neustále zamrzala voda, tak jsem jim tam musel třikrát, čtyřikrát za den nosit. A když jsme měli kuřátka, tehdy se ještě mohlo někam vyjíždět, tak jsme kvůli nim nevyjížděli. Takže jsou to starosti, ale velice příjemné. I děti jsou úplně fascinované. Chodí k nám i sousedovic, si slepice chovat, protože jak jsou na lidi zvyklé odmalička, tak jsou to miláčci a mazlíčci," svěřil. Jeho už zesnulá kuřátka i stále žijící slepice můžete vidět v našem videu.

Pro jeho ženu se zase bude pořizovat včelstvo. "Tedy až se Tamarka zaškolí, protože to chce zase ona. A když něco chce, tak to bude mít," uzavřel Klus. ■