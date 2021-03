Anička Slováčková utratila veškeré úspory za svoji desku: Teď ji sama balí a rozesílá

Anna Slováčková Super.cz

"Na to, že se nemůže koncertovat, tak to ty lidi zajímá, mám velkou radost i z reakcí, které jsou strašně krásné a pozitivní, což mě pokaždé dojímá. Akorát tedy trávím každý den několik hodin u toho, že ta cédéčka rozesílám. Sama je balím, nadepisuju, všechno připravuju," má svoje úskalí vydat desku sama. "Ale těším se na to, až budeme konečně naživo hrát a lidi si tu desku budou moct koupit z našich rukou," dodala.

"Nemám žádného vydavatele, chtěla jsem si to všechno táhnout sama na sebe. Je to takové moje první miminko, tak jsem si ho chtěla porodit sama v klidu. Ale s určitými financemi mi pár sponzorů pomohlo, bez nich by to šlo v téhle covid situaci těžko. Ale je pravda, že velký podíl byl z mých ušetřených peněz. Ono to tak bývá u většiny umělců, že svojí kariérou podporuje sám sebe," vysvětlila. ■