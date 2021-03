Úspěch českého modelingu: Tento pohledný Čech konkuroval na mole Gigi Hadid

Češi mezi světovými špičkami na přehlídce Versace

Tato přehlídka nebyla zajímavá jen proto, že se na ní poprvé od porodu dcerky Khai objevila Gigi Hadid (25). Na prezentaci kolekce Versace pro letošní podzim a zimu měla i Česká republika své zástupce. Součástí digitální show vysílané po celém světě byli vítězové národních ročníků soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou republiku Martin Burian a Sebastian Klimeš.

„Přehlídka pro Versace pro mě byla ta největší profesní zkušenost, kterou bych přál každému a díky které jsem se toho o profesionálním modelingu hodně naučil,“ řekl Super.cz Klimeš. „Zpočátku jsem nevěděl, co mám od samotné show čekat, jak zapadnu, jak vlastně ti nejlepší z nejlepších pracují,“ popsal.

Kromě zmíněné Gigi se Sebastian potkal i s dalšími hvězdami světového modelingu: Bellou Hadid, Irinou Shayk či italská topmodelkou Vittoriou Ceretti. „Díky tomu, že se nejednalo jen o běžnou přehlídku, ale natáčelo se celý den, byla možnost bavit se se všemi, poznávat lidi z různých koutů světa a při samotném natáčení vidět modelky a modely, kteří bez problému na vyzvání režiséra začali před kamerou dělat výrazy a pózy, které spíše připomínaly tanec,“ popisuje zážitek Klimeš.

To, že se mezi hrstku modelů dostali hned dva Češi, je obrovský úspěch. „Jsem na kluky velmi hrdý, je až neuvěřitelné, že se dostali do skupiny 12 mužů, kteří byli vybráni z celého světa, a jsem rád, že Schwarzkopf Elite Model Look jako platforma hledání nových tváři potvrzuje svou vedoucí pozici ve vyhledáváni modelek a modelů nejen ve světě, ale i v Čechách,“ dodal ředitel soutěže Saša Jány. ■