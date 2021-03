Čeští modelové pracovali pro Donatellu Versace. Jaká je ve skutečnosti vládkyně módního domu?

Jaká je doopravdy? Český model se rozpovídal. Foto: Super.cz/Profimedia.cz/Versace

Na úspěchy českých modelek jsme již léta zvyklí, ale mužská garnitura se etabluje jen posledních pár let. Skvělý úspěch zaznamenali hned dva čeští zástupci. Martin Burian a Sebastian Klimeš z domovské agentury Elite Prague získali tzv. exkluzivitu pro přehlídku Versace v Milánu.

Vítěze národních ročníků soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou republiku měla pod taktovkou sama Donatella Versace. „Velmi si cením, že jsem měl příležitost Donatellu Versace poznat. Je to moc fajn člověk. Jsem za to opravdu nesmírně vděčný,“ svěřil se Super.cz Martin Burian.

Modelové se se slavnou návrhářkou setkali už na fittingu oblečení. „Dohlížela na výběr oblečení pro jednotlivé modelky a modely. Věnovala se i doplňkům jako prstenům a podobně a různým detailům. Nebyla přítomna na make-up a úpravu vlasů, ale jinak dohlížela téměř na vše, kromě vedlejších videí a focení mimo hlavní prostor," popsal Burian.

A prozradil, jak se chová slavná návrhářka ve skutečnosti. „Donatella byla v krátkých rozhovorech, které jsme spolu měli, vždy milá a usměvavá. Byl jsem také mile překvapen, že nás za odvedenou práci hodně chválila."

Kvůli pandemii koronaviru neproběhla prezentace kolekce pro podzim a zimu 2021 klasicky v milánském paláci slavné módní značky s přítomnými diváky, ale vysílala se online. „Nejvíc mě kromě oděvů zaujala scénografie a možnost vidět, jak se natáčí digitální show. Profesionalita celého týmu mě nadchla,“ říká Burian.

Čeští mladíci se na place setkali s hvězdami jako Gigi a Bella Hadid, Irina Shayk nebo italská topmodelka Vittoria Ceretti. ■