Instagramová hvězda A.N.D.U.L.A promluvila o návratu k otci svého syna! V těhotenství ho opustila kvůli nevěře

Nyní je mezi nimi opět všechno v pořádku. "Když jsem veřejně kdysi opouštěla Františka, cítila jsem to tak. I kdybys mi uřízla nohu, přísahala bych, že bych se k němu v tu chvíli nevrátila," řekla Super.cz s úsměvem Aneta.

Prozradila, jak návrat probíhal. "Byly situace, kdy se člověk cítí sám a on tady pro mě byl. Byli jsme si oporou navzájem. Choval se k nám hezky, je skvělý táta. Ale ještě nedávno jsem si myslela, že to nedám. Pak jsme si promluvili, řekli jsme si, že na to zkusíme zapomenout," prozrazuje.

"Jsem v pohodě, beru ten vztah už úplně jinak, je to fajn, je to hezký, ale moc nepřemýšlím nad svými pocity. Užívám si to, dokud to je. Pokud to nebude, nezblázním se z toho. Nikdo nemáme kontrolu nad tím druhým. Paradoxně nyní se karty otočily. On se ptá, co dělám, kde jsem byla, jestli mi někdo nepíše," popisuje instagramerka.

Sama dobře ví, že sociální sítě fungují i jako seznamka. "Tady je to jak katalog, líbí nelíbí, jdeš dál. Já jsem ale romantik, co si představuje, že mě gentleman v obleku srazí na ulici, rozhodí mi papíry, pak se dáme do řeči a vznikne obrovská láska. Kdy doufáš, že vyhraješ v loterii, ale nesázíš," dodala s úsměvem A.N.D.U.L.A. ■