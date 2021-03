Meghan s Harrym čekají holčičku a sázkaři už vypisují kurzy na jména: Která jsou podle nich ve hře?

Jak Harry s Meghan dcerku pojmenují? Profimedia.cz

Na Dianu už vypsali nejvyšší kurzy i britští sázkaři. Dianě dávají šance 4:1. Stejně vysoké však dávají i jménu Alexandra. Jeden z fanoušků dokonce na Twitteru tipnul, že holčička ponese jméno Alexandra Diana Mountbatten Windsor. Většina se však přikláněla jednoduše k Dianě.

Mezi dalšími jmény, na která jsou poměrně vysoké kurzy, jsou Florence, Amelia, Arabella, Grace, Lily, Elizabeth, Alice nebo třeba Clementine či Victoria. Šance 100:1 pak dávají jménu Oprah, což je spíš pro zasmání.

Z holčičky nebude princezna, ale bude jí náležet titul „lady“. Pokud se narodí v USA získá automaticky americké občanství. Díky otci pak bude mít i britské.

Zprávu o tom, že budou mít dceru, zveřejnili během hojně medializovaného rozhovoru s Oprah Winfrey. Manželský pár neskrýval nadšení, především vévoda se opravdu velmi radoval.

„Bude to holka, jo! Jsme vděční, ať už by to bylo cokoli. Ale mít kluka a pak holku, říkám si, co víc bych si mohl přát? Teď jsme čtyřčlenná rodina se dvěma psy,“ nechal se slyšet. ■