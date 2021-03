Ještě před vyhlášením lockdownu opustila zemi. Krásná manželka hvězdy Lucie odjela se syny do exotiky

Nechtěla zde prožívat lockdown, a tak odjela do Střední Ameriky. Foto: archiv L. Dvořákové

V pandemii se bohužel Lucie „Lucca“ Dvořáková (42) nemůže realizovat jako dýdžejka. Období, kdy ji v Česku nedrží žádné pracovní zakázky, využívá aspoň k cestování. Na začátku roku vyrazila nejkrásnější česká dýdžejka do Spojených arabských emirátů a před pár dny zase odletěla do Kostariky.

Cestu prý neplánovala příliš dopředu, jednalo se víceméně o spontánní nápad. „Věděla jsem, že se bude vše zavírat, a to včetně škol, a bude to tentokrát hodně přísné. Hrát taky jen tak nebudu, tak jsem využila příležitosti a přijala pozvání mého kamaráda, který je na Kostarice jako doma,“ prozradila Super.cz Lucca, která zatím nemá konkrétně představu, kdy se vrátí do Česka.

„Návrat mám naplánovaný na půlku března, ale pravděpodobně si to tady prodloužím,“ uvedla Lucca, kterou do Střední Ameriky doprovázejí její synové Michal a František. Manžel Michal Dvořák, zakládající člen kapely Lucie, musel zůstat v Praze. „Michal za námi možná dorazí, pokud to situace umožní,“ říká hudebnice.

Lucca cítí, že v zahraničí svůj čas využívá hodnotněji. „Učíme se s dětmi, cestujeme, poznáváme nová místa, koupeme se v moři. Mám tady na děti víc času než v Praze. Můžu si s nimi povídat, stávají se z nás parťáci a to je pro mě důležitější, než online výuka, kterou kvůli časovému posunu nezvládáme.“

Luccu a její děti čeká cestování na větší vzdálenosti. „Nyní jsem v karibské části a za tři dny se přesuneme do Pacifiku. Jsou to dvě zcela odlišná místa, co se týká přírody a také mentality lidí,“ říká Lucca a jedním dechem vyslovuje přání: „Velmi ráda bych ještě navštívila sousední Nikaraguu a Kolumbii, kde jsem měla před několika lety turné.“ Lucca má před sebou ještě spoustu zážitků, o které se s námi prý bude dělit. ■