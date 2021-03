Loni byla 7 týdnů zavřená doma. Kerndlová promluvila o covidových opatřeních ve Španělsku. Jaká je situace nyní?

Tereza Kerndlová Super.cz

Tereza Kerndlová s manželem Reném žijí ve španělské Esteponě. Opatření, která nyní svírají Česko, ona zažila loni ve Španělsku, kde to ale bylo prý ještě daleko přísnější. "V tomto čase to loni začalo, uvízli jsme ve Španělsku na 110 dní. Nyní je to tady trošku lepší než tenkrát a lepší než u nás," řekla Super.cz Tereza.

"Až nyní v Česku zažíváte lockdown v tom pravém slova smyslu. My jsme loni ve Španělsku mohli jen 500 metrů od domu, na nákup mohl jít jen jeden člen rodiny, také do lékárny. Chodil Renda. Já jsem sedm týdnů byla skutečně zavřená doma. Zákaz přejíždění z okresu do okresu, z města do města, tady to bylo naprosto běžné. Nyní je to teprve pár dní zrušené. Minimálně půl roku v kuse to trvalo. Byla to tady pro lidi normální běžná věc. Přísné restrikce dle mě mají význam, smysl," myslí si zpěvačka.

Jak zmínila, poslední dny se situace zlepšila. Opatření se uvolňují. "Nyní je to volnější, je to pár dní zpět, co se povolilo ježdění do jiného města. Fungují kadeřnictví, restaurace. Obchody zavírají v 16 hodin, restaurace v 18 hodin. Lidé dodržují rozestupy, snaží se, aby všechno bylo dobré jako dřív," popsala Kerndlová.

Ona ani její manžel koronavirem neonemocněli. "Hodně se chráníme. Jsme co nejvíce doma, venku jedině s ochrannými pomůckami, gel na ruce máme při sobě neustále. Máme k tomu velký respekt," dodala. ■