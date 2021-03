Wonder Woman bílá prostě sluší. Nádherná herečka podpořila svou krásu diamanty za statisíce

Gal Gadot Foto: Tiffany & Co.

Během uplynulé neděle večer proběhlo v americkém Los Angeles další předávání, tentokrát udílení cen amerických filmových kritiků, Critics´ Choice Awards. Když vyhlašovala cenu za nejlepší snímek, kterou si odnesl film Země nomádů, uplatnila představitelka Wonder Woman opět bílou, ale nyní v přiléhavější kalhotové verzi.

Dlužno dodat, že v tomto outfitu by už klenoucí se bříško klidně skryla a sladkou pravdu by si ještě nějakou dobu udržela jen pro sebe. Krásné Gal Gadot to v modelu skutečně slušelo.

Elegantní komplet z podzimní kolekce návrháře Prabala Gurunga doplňovaly oslnivé náušnice z kolekce vysokého šperkařství Tiffany & Co. Blue Book z osmnáctikarátového žlutého zlata a platiny s diamanty, zelenými beryly a morganity, které patří k drahokamům, jež značka objevila a představila světu v roce 1910.

Jsme zvědaví, jestli pětatřicetiletá Gadot po bílé a diamantech sáhne také na Oscarech. ■