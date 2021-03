Užijte si hry všude a se vším!

GS66 Stealth – výkon v minimalistickém designu

Pro nenápadné hraní v práci nebo ve škole je určena herní řada tenkých Stealth notebooků MSI. Jednoduchý až puristický design v matném, černém provedení se může pochlubit mnoha oceněními z řad IT časopisů, mezinárodních výstav jako je například CES, tak i prestižním oceněním Red Dot, udělovaným za produktový design. Je to zkrátka 2,1 kg „kousek železa“, který rozhodně má co nabídnout. Podobně jako řada Raider totiž umí uchladit i procesory Intel® Core™ i9, stejně jako grafické karty NVIDIA GeForce RTX™ 3070 a RTX™ 3080. Kromě nízké váhy, která ale neměla vliv na zpracování notebooku vyrobeného z kovu, tu našla místo i obrovská baterie s kapacitou 99,9 Wh, ta největší, kterou je možné vzít s sebou do letadla až bude tato možnost znovu aktuální. Do té doby se výhoda velké baterie jistě využije na pracovních poradách nebo při hraní na terase, mimo zdroj elektrické energie.