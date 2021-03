Kámoška Kim Kardashian ukázala v plavkách postavu po čtyřech dětech. Prostor dostal zadeček i boky

Larsa Pippen Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pravda, oproti Kim má možná nějaké to kilo navíc, ale jinak je jasně vidět, jaké části těla dámy nejraději vystavují na odiv. Pippen je americkým příznivcům reality show známá z The Real Housewives of Miami, jakési sondy de života ‚paniček‘. Larsa účinkovala v miamské verzi této show.

S Kim Kardashian jí sice pojí přátelství, ale to teď možná prochází zatěžkávací zkouškou. Larsa totiž v jednom z rozhovorů promluvila o rozchodu Kim a a Kanyeho Westa, což se Kim, která se v té době držela stranou, nemuselo líbit. Rozvod oficiálně potvrdila až později.

Larsa se ale chtěla zviditelnit, což se jí povedlo. A jak je vidět, o pozornost si říká i fotkami z pláže, kde se tato čtyřnásobná mamina přítomnosti fotografů vůbec nebránila. ■