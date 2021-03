Kdyby nemusela, do zamořeného Česka se z Kanárů nevrátí. Bendová řekla, v čem podle ní děláme chybu

Alice Bendová Foto: Instagram A. Bendové

Na Tenerife by nejraději zůstala ještě déle, ale v Česku ji čekají pracovní závazky. „Čeká mě natáčení Slunečné a k tomu mám ještě další dvě natáčení. Zároveň se chystá focení mých dvou reklamních kampaní,“ řekla Super.cz Alice, která se musí vrátit i z dalších důvodů: „Vracíme se ale i kvůli pejskům, o které se v našem domě momentálně stará moje maminka.“

Pokud by to nebylo nutné, z Kanárů by se herečka nevracela. „Situace je u nás špatná a nám tady opravdu nic nechybí. Jsem vděčná za to, že tady můžeme žít téměř normálně. Teď jsem byla v kadeřnictví, můžeme navštěvovat restaurace a podobně. Všichni striktně dodržují veškerá opatření, která jsou daná vládou, místní si ale váží, že můžou pracovat, jít ven, můžou fungovat,“ popisuje situaci na Tenerife Alice.

A v čem je podle herečky zakopaný pes? Proč jsme na tom významně hůř než v jiných zemích? „Lidé u nás už revoltují. Nesouhlasí s chaotickým opatřením vlády, z principu na to kašlou a já se jim vlastně nedivím. Na druhou stranu si myslím, že by bylo super, kdyby každý vzal zodpovědnost do svých rukou. Aby, nedej bože, nenakazil druhého člověka,“ míní Bendová. ■