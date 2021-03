Na botox chodím dvakrát ročně už mnoho let, přiznala v rozhovoru zpěvačka Bonnie Tyler (69)

Bonnie Tyler Profimedia.cz

Letos v červnu už blondýnka se specifickým chraplákem oslaví 70. narozeniny. Bonnie Tyler nyní prozradila tajemství svého „mladistvého“ vzhledu, který diváci obdivovali v diskuzích po jejím rozhovoru v britské show This Morning.

Velšská zpěvačka se po něm rozpovídala v deníku The Sun, kde uvedla, že si vypomáhá na klinikách estetické medicíny. „Na botox chodím dvakrát ročně už několik let,“ uvedla Bonnie, která svou hudební kariéru rozhodně nehodlá pověsit na hřebíček. „Nikdy neukončím kariéru, podívejte se na Toma Jonese. Je úžasný. Jeho hlas je silnější než dříve, a to je o deset let starší než já,“ pokračovala v rozhovoru Tyler.

Po televizním rozhovoru, ke kterému se připojila online, fanoušci nevěřili svým očím, že jí bude 70 let. „Když řekla, že se blíží její kulatiny, říkal jsem si, že asi padesát, nebo šedesát, ale sedmdesát? To není možné!“ napsal jeden z nich na Twitter a další se přidal: „Wow Bonnie Tyler. Neviděl jsem ji roky, ale pořád je neuvěřitelná kost.“

Bonnie v rozhovorech promuje své nové album, které má v překladu název „To nejlepší teprve přijde.“ S manželem žije nyní v Algarve v Portugalsku. ■