Na tohle Britové čekali: Vévodkyně Meghan řekla, jaký má vztah s královnou Alžbětou II.

Meghan promluvila o královně Alžbětě II. Profimedia.cz

„Královna byla vždycky báječná. Moje první cesta královským vlakem do Cheshiru proběhla s ní. Požádala mě, abych se k ní připojila,“ zavzpomínala na událost z června 2018, měsíc po svatbě s Harrym.

„Posnídaly jsme spolu. Dala mi nádherný dárek. Vždycky jsem byla ráda v její společnosti. Pamatuji si, že jsme spolu jely autem mezi setkáními. Měla přes kolena přehozenou deku, aby jí nebyla zima. Přizvala mě, abych si přisedla a přehodila ji i přese mě. Připomnělo mi to moji babičku, která také byla vždy milá a cítili jste se s ní dobře,“ popsala.

Co se týče daru, královna Meghan věnovala „překrásné“ perlové náušnice. Vévodkyně doplnila, že členové královské rodiny a lidé, kteří jejich životy organizují, jsou dvě rozdílné věci, které je potřeba rozlišovat.

Meghan také ujistila, že když se doslechla, že je princ Philip v nemocnici, okamžitě kontaktovala královnu osobně. „Prostě jsem zvedla telefon a zavolala jí, abych se ujistila, že je v pořádku.“

Philip byl hospitalizován v polovině února, nadále zůstává v lékařské péči.

Vévodkyně také zavzpomínala na první setkání s královnou. „Seděli jsme v autě a Harry se mě zeptal, jestli umím udělat pukrle. Ani mě to do té doby nenapadlo, říkala jsem si, že je to přeci jeho babička, ale odpověděl, že je to hlavně královna. Tehdy mi to došlo. Pukrle jsme trénovali, než mě k ní zavedl. Poseděli jsme s ní a povídali si. Bylo to milé a bezprostřední.“ ■