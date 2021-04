Kulhající a šišlající Herr Flick z gestapa. Poznali byste hvězdu Haló, haló, kterou skvěle nadaboval dvorní hlas DiCapria?

Richard Gibson a Kim Hartman v seriálu Haló, haló Foto: BBC

Kulhající důstojník byl perfektně ztvárněn britským hercem Richardem Gibsonem (67), jemuž propůjčil svůj hlas Michal Jagelka (43), dvorní hlas Leonarda DiCapria nebo Matta Damona. Seriál měl tehdy vynikající dabing (postavy namluvili například herecká esa Iva Janžurová, Václav Postránecký či Lubomír Lipský) a Michal Jagelka dokázal šišlajícího Herr Flicka nadabovat opravdu brilantně.

Proto ho moc potěšilo, když se před lety jeho představitel Richard Gibson vypravil do Prahy na festival britského humoru. A nebyl sám, s ním dorazila i Kim Hartman, která si v seriálu zahrála vojínku Helgu.

Michal na setkání i po letech vzpomíná s nadšením. „Herr Flicka jsem daboval hodně rád. Strávil jsem s ním vlastně tři roky svého života. Je zajímavé, že diváci mi neustále tuhle roli připomínají. Zřejmě si ji díky tomu mému prazvláštnímu šišlání zapamatovali,“ řekl Super.cz Michal Jagelka.

Richard Gibson a Kim Hartman se tehdy o český dabing hodně zajímali. „V Anglii ho totiž pochopitelně vůbec neznají. Pak chtěl Richard ukázat, jak jsem coby on mluvil. Moc se tomu smál a musel jsem před ním šišlat pořád dokola. Tenkrát jsme se domluvili, že až se Richard opět objeví v Praze, provedu ho naší nádhernou metropolí a on nás s Alešem na oplátku pozval k němu do Londýna. No, třeba se to někdy povede,“ zasnil se Jagelka.

Teď v době koronaviru se Michal se svým manželem Alešem Cibulkou (43), s nímž žije už 20 let, věnují především práci na Českém rozhlase Dvojka a svému novému čtyřnohému miláčkovi, kterým se stal whippet Tobiáš.

V poslední době se stali na "stará kolena" také youtubery, když natočili emotivní video v reakci na televizní debatu s jedněmi militantními bojovníky proti gayům. ■