Šok! Na svatbě, kterou sledoval celý svět, už prý byli manželé: Kdy se Harry s Meghan vzali doopravdy?

Při obřadu, který sledoval celý svět, už prý byli svoji. Profimedia.cz

Jen ve dvou si vyměnili svatební sliby a nikomu o tom neřekli. Nicméně podle pravidel anglikánské církve se dva nemohou vzít beze svědků. Musí být také umožněn přístup do budovy, kde k obřadu dochází, kdyby měl někdo námitky, a v neposlední řadě se pak pár nemůže vzít znovu, pokud k tomu není závažný důvod. Není jasné, jestli má arcibiskup pravomoc tato pravidla obejít.

Během intimního obřadu si vyměnili sliby, které nyní visí v ložnici jejich sídla v Montecitu. Arcibiskup Justin Welby je pak oddával i o tři dny později.

Během ceremonií, na které se přišlo podívat na 600 hostí, Meghan prý paradoxně nebyla vůbec nervózní.

„Spala jsem celou noc, a velmi dobře, což byl v podstatě zázrak. Ráno jsem si zapnula muziku a snažila jsem se užít si to, jako by to byl můj velký den, ale oba jsme dobře věděli, že to ve skutečnosti náš den nebyl. Byl to den, který se naplánoval pro zbytek světa,“ přiznala. ■